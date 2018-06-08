Bir şehir kurmak ve bu şehri yönetmek oldukça zordur. Size kolay gelse de öncelikle halkın ihtiyaçlarını karşılamalı ve şehrin güvenliğini sağlamalısınız. Bu işlemler hiç kolay değil. Çünkü halkın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için paraya ihtiyaç duyacaksınız. Para kazanmak ise biraz zordur. iOS işletim sistemine sahip cihazlar için ücretsiz olarak indirebileceğiniz Empire Ruler: King and Lords oyununda tüm bu bahsettiğimiz olayları yaşayacaksınız. Eğer kendi şehrinizi kurmak ve yönetmek istiyorsanız Empire Ruler: King and Lords tam size göre!

Empire Ruler: King and Lords oyununda öncelikle size verilen bölgeye bir merkez bina ve yardımcı binalar yapmanız gerekiyor. Bu binalarla birlikte şehrinizin ismini belirliyor ve eşsiz bir maceraya başlıyorsunuz. Oyun boyunca sizi büyük tehlikeler bekliyor olacak. Çünkü komşu şehirler dostunuz gibi gözükse de onlar aslında birer düşman. Onların orduları sizden güçlü olabilir. Korkmanıza gerek yok. Empire Ruler: King and Lords oyununda siz de ordunuzu geliştirebilir ve komşularınıza savaş ilan edebilirsiniz.

Oldukça zevkli bir oyun olan Empire Ruler: King and Lords, kendi şehrinizi kurmayı ve geliştirmeyi amaçlıyor. Empire Ruler: King and Lords ilginç grafikleri ve aksiyon dolu ses efektleri ile boş vakitlerinizde oynayabileceğiniz güzel bir oyun olabilir.