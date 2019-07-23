Android ve İOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Emporea oyunculara sürükleyici bir strateji deneyimi sunmaya devam ediyor.

Rekabetçi yapısı ile bizleri strateji savaşlarına götüren Emporea ile dünyanın dört bir yanından gerçek oyuncular ile mücadele edebileceğiz. Oyun içerisinde kendi şehrimizi kurup yönetebileceğimiz yapımda ittifaklar kurarak düşmanlar karşısında birleşebileceğiz.

Tamamen ücretsiz bir yapıda hem Android hem de İOS platformu oyuncularına sunulan Emporea, mobil platformun başarılı isimleri arasında yer alan Pixel Federation imzası ile geliştirildi ve yayınlandı. Kitlesini artırmaya devam eden yapım, oynaması ücretsiz yapısı ile Google Play üzerinde 4.5 gibi bir skor puanı ile değerlendirildi.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden başarılı oyun kitlesini artırmaya devam ediyor.