Dünyanın sonunun gelmesiyle birlikte yaşam mücadelesi vererek ortaya çıkan ilginç yaratıklar ve canavarlara karşı savaşacağınız Ending Days, mobil platformda rol oyunları kategorisinde yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından keyifle oynanan benzersiz bir oyundur.

Aksiyon dolu savaş sahneleri ve sürükleyici senaryoları ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklere ve silahlara sahip güçlü karakterler arasından dilediğinizi seçerek dev canavarlara karşı savaşmak ve rakiplerinizle birebir dövüşerek ganimet kazanmaktır.

Online platformda dünyanın her yerinden güçlü oyuncularla karşılaşabilir ve nefes kesen RPG savaşlarına katılarak zirveye adınızı yazdırabilirsiniz.

Ölümcül özelliklere sahip savaşçı kartlarını toplayarak rakiplerinize dilediğiniz hamleyi yapabilir ve seviye atlayarak hikayeyi ilerletebilirsiniz. İnsan ırkının yok olmasıyla başlayan ve felaketleri beraberinde getiren esrarengiz olayları çözerek düşmanlarınıza diz çöktüreceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı alandan rahatlıkla erişebileceğiniz Ending Days, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapım olarak dikkat çekiyor.