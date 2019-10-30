Hem Android hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarının hizmetine sunulan Endless Frontier Saga 2, dev canavarlara ve güçlü savaş kahramanlarına karşı aksiyon dolu savaşlar yapabileceğiniz sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.

Çarpıcı grafikleri ve etkileyici savaş sahneleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı özellikler barındıran yüzlerce karakter arasından dilediğinizi seçerek rakiplerinizle birebir savaşmak ve ganimet toplamaktır. Güçlü askerlerden ve ölümcül silahlardan yararlanarak kendi ordunuzu kurabilir ve düşman askerlerini bozguna uğratabilirsiniz. Askerlerinizi eğiterek seviyelerini yükseltebilir ve bölüm atlayarak farklı karakterlerin kilidini açabilirsiniz. Aksiyon dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca savaş meydanı ve birbirinden güçlü binlerce düşman askeri yer almaktadır. Ayrıca özel güçlere sahip yüzlerce savaşçı karakter bulunmaktadır. Rol oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Endless Frontier Saga 2 ile sizde kendi ordunuzu kurarak düşmanlarınıza karşı eşsiz bir mücadelenin içine girebilir ve savaşları kazanarak unutulmaz zaferlere imza atabilirsiniz.