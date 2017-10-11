Engelsiz Sesli Kitap uygulaması görme engellilerin iOS cihazlarından sağlık konulu temel bilgileri öğrenmesini kolaylaştırıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan Engelsiz Sesli Kitap uygulaması, herkesin bilmesi gereken temel sağlık bilgilerini görme engelli bireylerin de öğrenebilmesi amacıyla bu projeyi geliştirmiş. İlk yardım, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve egzersiz, gebelik ve sağlık kategorilerinde sunulan 67 bölümlük içeriklerin her biri temelden başlayarak adım adım anlatılmış durumda.

Öğrenmek istediğiniz kategoriye tıkladıktan sonra bu bölümde yer alan içeriklere liste şeklinde ulaşabiliyor, bu maddelere tıklayarak içeriği dinlemeye başlayabiliyorsunuz. Sağ üst köşede bulunan Duraklat butonuyla da içeriği duraklatabilmenize imkan sağlayan uygulamayı iPhone ve iPad cihazlarınıza mutlaka indirmenizi tavsiye ediyoruz. Sadece görme engelli bireyler değil, herkesin erişebileceği uygulama ücretsiz olarak sunuluyor.