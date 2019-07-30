Enki, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir mobil eğitim uygulamasıdır.

Bilişim sektörüne ilgi duyan ve yazılım ile ilgilenenleri yakından ilgilendirebilecek bir mobil uygulama olma özelliği taşıyan Enki, onlarca farklı programlama dilini kolayca öğrenmenize yardım ediyor. İşlevsel özellikleri ve kapsamlı müfredatıyla dikkat çeken uygulamada farklı programlama dillerini uzman olana kadar öğrenebiliyorsunuz. Her konuda kapsamlı müfredatıyla da dikkat çeken Enki uygulaması, bu alanla ilgilenen herkesin telefonunda mutlaka bulunması gereken bir mobil uygulama. Basit arayüzüyle de kullanıcıları yormayan Enki, veri bilimini ve programlama dillerini öğrenmek isteyen herkesin mutlaka deneyimlemesi gereken bir uygulama diyebilirim.

Enki uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.