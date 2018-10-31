EPİAŞ Mobile, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin mobil üzerinden veri takibini kolaylaştıran uygulaması. Enerji borsasını iPhone’dan takip edebileceğiniz uygulamalardan biri ve tamamen ücretsiz, reklamsız.

Türkiye’nin enerji borsası olan EPİAŞ’ın verilerini akıllı telefonunuzdan takip etmenizi sağlayan resmi nitelikli uygulama EPiAŞ Mobile. EPİAŞ şeffaflık platformu verileri, anlık elektrik üretim ve tüketim verileri, santrallerin bakım ve arızalarından haberde olmanızı sağlayan Piyasa Mesaj Sistemi, duyuru ve bültenler, güncel özet bilgileri, indirilebilir veriler, paylaşılabilir grafikler, raporlar için favoriler bölümü, görüş ve öneri için çağrı merkezi ile zengin içerik bir uygulama EPİAŞ Mobil.

EPİAŞ Hakkında

EPİAŞ Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) 12 Mart 2015 tarihinde kurulmuş ve 1 Eylül 2015 tarihinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) piyasa işletim lisansını alarak faaliyete geçmiştir. Şirketimizin amacı, elektrik ve doğal gaz piyasalarının işletiminde etkin, şeffaf ve güvenilir bir yapı oluşturarak gelişen ve büyüyen piyasanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir şirket olmaktır.

EPİAŞ tarafından elektrik ve doğal gaz spot piyasaları işletilmekte, uzlaştırmaları gerçekleştirilmekte olup, elektrikte dengeleme güç ve yan hizmetler piyasalarının uzlaştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca serbest tüketici işlemleri de EPİAŞ bünyesinde gerçekleştirilmektedir. EPİAŞ, enerji piyasalarını küresel enerji piyasalarıyla bütünleşmiş, rekabetçi, serbest, sürdürülebilir, güvenilir ve şeffaf bir “Enerji Ticaret Merkezi” haline getirmek, küresel ölçekte etkin enerji borsası olmak vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.