Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren ve 500 binden fazla oyuncu tarafından tercih edilen Epic Band Clicker, farklı enstrümanlar kullanarak eğlenceli melodiler oluşturabileceğiniz ve konserler verebileceğiniz sıra dışı bir müzik oyunudur.

Rengarenk grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı müzik aletlerinden yararlanarak eğlenceli şarkılar ve melodiler icra etmektir. Gitar ve daha onlarca farklı müzik aletinden dilediğinizi kullanarak konserler verebilirsiniz. Bu sayede para kazanarak yeni enstrümanların kilidini açabilir ve daha iyi melodiler oluşturabilirsiniz. Konser performansınız ne kadar iyi olursa o kadar fazla para kazanabilir ve sonraki seviyelere atlayabilirsiniz. Melodilerin ritimlerine ayak uydurarak birbirinden güzel şarkılar oluşturabilir ve keyifli anlar geçirebilirsiniz.

Oyun içerisinde org, gitar, piyano, saz, davul ve daha onlarca farklı müzik aleti yer almaktadır. Bu enstrümanlarla çalabileceğiniz yüzlerce farklı melodi ve müzik bulunmaktadır.

Mobil platformda müzik oyunları kategorisinde yer alan Epic Band Clicker, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyundur.