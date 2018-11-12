Epic Seven, mobil oyun kalitesini bir üst seviyeye taşıyacak büyüleyici grafikler ve harika bir beceri efektli anime rol yapma oyunudur. Bu rol yapma oyunu size bağımlı yapacak benzersiz oynanabilir karakterler ve süper gerçekçi beceriler ile döşenmiştir.

Epic Games içerisinde barındırdığı hikayesi sayesinde bir sonraki hareketi ve bir sonraki hikayeyi öğrenmek için sabırsızlanacağınız bir yapımdır. Oyun grafikleri ve hikayesinin bir kombinasyonu ile ortaya çıkan Epic Games'de karakterleri tanıyın ve onları savaş alanına getirin.

Sonsuz olasılıklarla dolu etkileyici ve stratejik bir dünyanın bulunduğu Epic Seven'da beyninizi harekete geçirecek göz alıcı sahneler var.



