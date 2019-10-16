Farklı hikayelerin içerisinde yer alarak macera dolu bir hayat sürebileceğiniz ve karakterinizi kişiselleştirerek dilediğiniz tarzı yansıtabileceğiniz Episode - Choose Your Story, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve sürükleyici bölümleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, size en uygun karakteri seçerek yeni bir tarz oluşturmak ve karşı cinslerle tanışarak aşk ilişkileri yaşamaktır. Hikayeye dilediğiniz gibi yön verebilir ve kaderinizi kendiniz yazabilirsiniz. İstediğiniz insanlarla ilişki yaşayabilir ve gerçek aşkı arayarak mutlu bir aile yaşantısının peşinde koşabilirsiniz. Türlü entrikalara ve oyunlara karşı dikkatli olmalı ve diyaloglara uygun cevaplarla karşılık vermelisiniz.

Oyunda heyecan dolu binlerce diyalog ve birbirinden güzel yüzlerce karakter yer almaktadır. Ayrıca aşk, romantizm, drama, aksiyon, macera ve daha onlarca farklı konuya sahip sayısız hikaye bulunmaktadır.

Simülasyon oyunları arasında yer alan ve 50 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan Episode - Choose Your Story, ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.