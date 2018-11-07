Bizleri PvP savaşlarına götürecek olan Era of Arcania ücretsiz bir rol oyunudur.

37Games tarafından mobil platform oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Era of Arcania ile dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile karşı karşıya geleceğiz. 3D MMORPG oyunu olarak karşımıza çıkan mobil rol oyununda üstün yetenekli yaratıklar ile karşı karşıya geleceğiz. Oyun içerisinde görevleri yerine getirerek savaşacak, seviyemizi yükseltecek ve gerçek zamanlı savaşlar ile liderlik tablosuna adımızı yazdıracağız.

Eşsiz 3D grafikler ile desteklenen mobil yapım da karakterimizi geliştirebileceğiz. Adil oyun sistemi ile desteklenen mobil yapım da oyuncular seviyelerine uygun oyuncular ile karşı karşıya gelecek ve onlara mağlubiyetle tanıştırmaya çalışacaklar.

Basit arazüyler, kullanıcı dostu sade tema ve basit kontroller ile oynanan mobil rol oyun tamamen ücretsiz olarak oynanıyor. 500 binden fazla mobil oyuncu tarafından oynanan başarılı yapım, Google Play’de 4.0 gibi bir skor puanına sahip.

İyi oyunlar dileriz.