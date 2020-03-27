Erciyes Kayak Merkezi hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için Erciyes Mobil uygulamasını kullanabilirsiniz.
Erciyes Mobil uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan Erciyes Kayak Merkezi hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Erciyes Dağı’nda yer alan ve hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken Erciyes Kayak Merkezi’nde birçok aktivite ve imkanlar mevcut. Erciyes Mobil uygulaması sayesinde kayak merkezindeki pist ve lift durumlarını görüntüleyebiliyor, canlı kameralar ile tesisi izleyebiliyorsunuz.
Tesisler ve pistler hakkında detaylı bilgiler sunan Erciyes Mobil uygulamasında, satın aldığınız biletlerde kalan biniş sayısını da görüntüleyebilmeniz mümkün. Oteller, kayak kiralama noktaları, ulaşım bilgisi, kafe ve restoranlar hakkında bilgi de alabileceğiniz uygulamada yaz ve kış etkinliklerini de görüntüleyebiliyorsunuz. Siz de tatil planlarınızda bu bölgeyi değerlendirmek istiyorsanız, Erciyes Mobil uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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