Erciyes Mobil uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan Erciyes Kayak Merkezi hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Erciyes Dağı’nda yer alan ve hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken Erciyes Kayak Merkezi’nde birçok aktivite ve imkanlar mevcut. Erciyes Mobil uygulaması sayesinde kayak merkezindeki pist ve lift durumlarını görüntüleyebiliyor, canlı kameralar ile tesisi izleyebiliyorsunuz.