Escape Room: Mystery Word, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil kelime oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Yüzlerce zorlu bölümle sahip olan oyunda kapalı kaldığınız bir odadak kurtulmak için mücadele ediyor ve birbirinden zorlu bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Eğlenceli ve garip bir kelime oyunu olarak nitelendirebileceğim oyunda garip nesneleri keşfetmeniz gerekiyor. Renkli görselleriyle de eğlenceli bir atmosfer sunan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Basit oynanışıyla da dikkat çeken oyunda doğru kelimeleri bulmanız gerekiyor. İnternet gereksinimi olmadan da oynayabileceğiniz oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı eğlenceli geçirmek için tercih edebileceğiniz oyunda sıkıştığınız zamanlarda farklı ipuçlarından da yararlanabiliyorsunuz. Beyninizi sınırlarına kadar zorlamanız gereken Escape Room: Mystery Word oyununu sakın kaçırmayın.

Escape Room: Mystery Word oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.