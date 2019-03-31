Escape: The Bunker

Koşma! Nefesini kontrol et! Herhangi bir gürültü yapmayın ve dikkat çekmekten uzak kalın. Seni görmesine izin verme, yoksa seni yakalayacak. Aydınlık yerlerden uzak durun ve oldukça sessiz kalmaya devam edin. Aynı zamanda her çekmeceyi ve masayı kontrol etmeyi unutmayın. Bu yerden kaçmanın tek yolu anahtarlar.

Sizi göremiyor ancak kokunuzu uzak mesafelerden alabiliyor. Sığınağınızdan kaçmak ve hayatta kalmak için tek şansınızı kullanın. Yolculuğunuz boyunca yeni yaratıklarla tanışacağınız, birçok zorlu görevde yer alacağınız ve canınızı tehlikeye atarak kaçmaya çalışacağınız bu oyunda macera, aksiyon ve korku öğelerini bir arada sunuyor.

Peşinizdeki tehlikeli yaratıktan kaçarken anahtarları aramayı ihmal etmeyin. Sizi ve canınızı bu tehlikeden yalnızca kilitli kapıların anahtarları kurtarabilir.