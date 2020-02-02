Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı mecradan oyun severlerin hizmetine sunulan ve ücretsiz olarak oyuncuların erişimine açılan Escape Utsushiyo, macera dolu bir hikayede rol alarak ilginç bulmacalar çözeceğiniz zeka geliştirici eşsiz bir oyundur.

Basit ve sade grafikleri ile zorlanmadan oynayabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, harflerden, rakamlardan, kare bloklardan ve daha onlarca farklı unsurdan oluşan zorlu bulmacaları çözerek puan kazanmak ve hikayenin devamını getirebilmek için anahtarlar toplamaktır.

Karışık şekilde verilen harfleri uygun kelimeler haline getirerek verilen mesajları çözebilir ve yolunuza devam edebilirsiniz. İlginç tasarımı ve kafa karıştırıcı kuralları ile dikkat çeken sayı çarkını çevirerek zorlu bulmacaları tamamlayabilir ve ihtiyacınız olan puanlara erişebilirsiniz.

Ayrıca kare bloklardan oluşan şekil tablosunda topu çeşitli yönlere iteleyerek eşleştirmeler yapabilir ve çıkış yolunu bulabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde yer alan ve 100 bine yakın geniş bir oyuncu topluluğu tarafından keyifle oynanan Escape Utsushiyo, sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.