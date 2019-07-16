İşitme engelli bireylerin acil yardım talebinde bulunabileceği Esim uygulaması, iOS işletim sistemli cihazlarda kullanılabiliyor.

Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi olarak isimlendirilen ve Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği Esim uygulaması, işitme engelli bireylerin çeşitli kaza durumlarında vakit kaybetmeden yardım talebinde bulunabilmelerini sağlıyor. Anlık mesajlaşma, görüntülü veya sesli konuşma özellikleri ile birlikte gelen ve hiç vakit kaybetmeden 112 Acil Servis hizmetlerinden yardım talebinde bulunabileceğiniz Esim uygulaması sayesinde zamandan kazanabiliyorsunuz.

Kaza anlarında tek tuşla 112 Acil Servis hattına ihbarda bulunabileceğiniz Esim uygulaması üzerinden, cihazınızın GPS özelliğini kullanarak konum bilgisi de paylaşabiliyor ve ayrıca olay anından fotoğraf yükleyerek ekipleri önceden bilgilendirebiliyorsunuz. Eğer sizin de işitme engelli yakınlarınız veya tanıdıklarınız varsa, Esim uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarına indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri