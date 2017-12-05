En ucuz uçak bileti ve otel fiyatlarını bulmak için iOS cihazlarınızdan eSky uygulamasını deneyebilirsiniz.

Tatilinizi ve seyahatlerinizi ucuza getirmek için geniş çaplı bir araştırma yapmak gerekiyor. İnternet üzerinde birçok platformda farklı uçak bileti ve otel fiyatlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Gideceğiniz bölgeyi seçtikten sonra sizin için tüm firmaların fiyatlarını araştıran ve listeleyen uygulamalar mevcut. Ancak bunlarda da fiyat farkı olabildiğinden iyi seçim yapmak gerekiyor. eSky uygulaması da ucuz uçak bileti ve otel fiyatlarını kolayca bulabileceğiniz uygulamalardan biri. Sizin için 700 binden fazla oteli ve onlarca havayolu şirketini araştıran uygulama, en ucuz fiyat garantisi de sunuyor.

Anında rezervasyon imkanı ve ön ödemesiz rezervasyon gibi işinize gelebilecek özellikler sunan eSky, ödemelerinizi güvenle yapabilmeniz için SSL koruması da sunuyor. Seyahat edeceğiniz ülke veya şehirde ihtiyacınız olduğunda anında araç kiralama tekliflerinden de yararlanabileceğiniz uygulama, bir seyahat için ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi bünyesinde barındırıyor. Eğer siz de uçak biletlerinizi ve otel rezervasyonlarınızı ekonomik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız, eSky uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.