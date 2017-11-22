Eternium, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunudur. Birbirinden güçlü düşmanların yer aldığı oyunda yeteneklerinizi sergiliyorsunuz.

Yüksek kaliteli grafikleri ve sürükleyici kurgusuyla dikkat çeken Eternium, mutlaka denemeniz gereken bir mobil oyun olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden güçlü düşmanların yer aldığı oyunda zorlukların üstesinden gelmeli ve kayıp hazineleri ortaya çıkarmalısınız. Bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olan oyunda enteresan mekanlar yer alıyor. Farklı taktikler geliştirebileceğiniz oyunda işiniz de bir hayli zor. Son derece dikkatli olmalı ve tüm tehditleri ortadan kaldırmalısınız. Birbirinden güçlü düşmanların yer aldığı oyunu mutlaka denemelisiniz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir rol yapma oyunu olan Eternium, sizleri bekliyor. Farklı oyunları sevenlerin kaçırmaması gereken Eternium, can sıkıntısına da birebir diyebilirim. Muhteşem özel efektleri ve birbirinden güçlü düşmanlarıyla da dikkat çeken oyunda sürükleyici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Eternium oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.