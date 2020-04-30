Android ve iOS platformu oyuncuları için oynaması ücretsiz olarak yayınlanan European War 6: 1804 ile savaşın ortasına dalmaya hazır olun.

Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere birçok milletin ve ulusun yer aldığı yapım da oyuncular gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı savaşacak, bu savaşlardan da zaferle ayrılmaya çalışacaklar.

90’dan fazla farklı savaşın yaşanacağı oyun da askeri yerler inşa edecek, şehirleri yükseltecek, aldığımız kararlar ile savaşın gidişatını değiştirebileceğiz. Gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki gerçek oyunculara karşı mücadele edeceğimiz oyunda generaller seçecek, onlara rütbeler verebileceğiz.

45 farklı ülkede 90 farklı savaşta mücadele edeceğimiz oyunda adeta toz duman ortalığı götürecek.

Bluetooth bağlantısı yardımı ile oyucuların arkadaşları ile de oynamasına fırsat veren European War 6: 1804 birbirinden zorlu savaşlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.