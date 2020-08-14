EVE Echoes yeni nesil mobil uzay gemisi MMO oyunudur. EVE Echoes'da oyuncular, oyunun kalıcı evrenini şekillendirmek için galaksinin dört bir yanından diğer pilotlarla ittifaklar kurarak devasa uzay ortamında zafere giden yolu bulacak.

EVE Echoes'te oyuncular için paralel bir Yeni Cennet var. Muhteşem yıldızlararası evrende oyuncular 100'den fazla gemiyi uçurabilir ve benzersiz gemi tasarımlarını seçebilir.

Oyuncular yıldızlararası savaş, keşif, korsanlık, kaynak toplama, endüstriyel üretim, ticaret ve binlerce güneş sistemindeki diğer birçok faaliyette bulunmakta özgür olacak.

Açık, oyuncu odaklı bir pazarda ticaret ve üretim yaparak gemi kralı olma fırsatını yakalayın. Sınırsız servet elde etmek için üretin, dağıtın, ticaret yapın ve kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarın.