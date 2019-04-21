Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve macera dolu bölümleri ile dikkat çeken Evil Nun, seri katilin sizi öldürmek için peşinize düşmesiyle nefes kesen kovalamaca sahnelerine şahit olabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Ürkütücü okul odaları ve gerçekçi karakterleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, çeşitli aletlerle sizi kovalayan ve öldürmek isteyen rahibeden kaçarak farklı yerlere saklanmak ve çıkış yolunu bularak bölümleri tamamlamaktır. Kanlı ve karanlık odalarda dolaşarak katilden kaçmalı ve ona yakalanmadan hedefe ulaşmalısınız. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde onlarca farklı korkunç katil karakterleri ve birçok terke edilmiş mekan yer almaktadır. Issız ve karanlık okul odalarında dolaşarak katile yakalanmadan ilerlemeli ve görevleri başarıyla tamamlamalısınız.

5 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çeken Evil Nun, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyundur.