Mobil rol oyunlarına olan ilgi her geçen gün artmaya devam ederken birbirinden kaliteli oyunlarda ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Mobil rol oyunları arasında yer alan ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları karşı karşıya getiren EvoCreo’da bunlardan birisi.

Hem Android hem de İOS platformunda ücretsiz yapısı ile oyuncuların beğenisini kazanan yapım 100 binden fazla oyuncuya sahip. Her kesimden oyuncuya ulaşan ve beğenisini kazanan oyun bünyesinde birbirinden farklı karakter ve canlılara yer veriyor.

Çapraz platform desteği ile iki fakrlı platformdaki oyuncuları karşı karşıya getiren yapımda animasyonlar eşliğinde savaşlara katılacak ve bu savaşlardan galibiyetle ayrılmaya çalışacağız. 40 saatten fazla bir oynanış süresine sahip olan yapımda 130 farklı canavar türü de yer alıyor.