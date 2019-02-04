Evrim Ağacı uygulamasını kullanarak binlerce bilimsel içeriğe iOS cihazlarınızdan erişebiliyorsunuz.

Bilimsel içeriklere ilgi duyan kullanıcıların yanlarından ayırmayacağını düşündüğüm Evrim Ağacı uygulamasında, 10 bini aşkın bilimsel makale ve yüzlerce bilimsel video yu inceleyebilirsiniz. Kendi okuma listenizi oluşturmanıza olanak tanıyan uygulamada içerikleri dilediğiniz yazı formatında ve yazı boyutunda okumanız da mümkün hale getirilmiş.

Evrim Ağacı etkinlikleri ve paylaşımlarını da anlık bildirimler ile size gönderen Evrim Ağacı uygulamasında, bilim köşesi ve bilimsel terimler sözlüğü gibi faydalı özelliklere ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz. Uygulamaya kayıt olarak bilimin tadını çıkarabileceğiniz Evrim Ağacı uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri