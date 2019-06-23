Flomenbaum LLC imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Exoclipse Retaliation ile uzayın derinliklerinde savaşmaya hazırlanın.

Mobil arcade oyunları arasında yer alan ve 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Exoclipse Retaliation ile evreni keşfedecek, uzayın derinliklerinde birbirinden zorlu savaşlara katılacağız. Birbirinden farklı onlarca uzay aracının yer aldığı yapımda dilediğimiz uzay aracını seçebilecek ve geliştirerek düşmanlarımızın karşısına çıkabileceğiz.

Oyuncular seçtikleri uzay araçlarına farklı silah modelleri yerleştirerek düşman karşısında farklı taktikler ile çıkabilecekler. Basit arayüzlere ve basit grafik açılarına sahip olan yapım günümüzün en iyi retro mobil oyunları arasında yer alıyor.

Google Play üzerinde 4.2 ile değerlendirilen yapım oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oynanıyor.