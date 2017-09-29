İndir 354.00 MB
ExoGears 2 2.11 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Aksiyon
  5. ExoGears 2 - iPhone ve iPad İçin Robot Dövüş Oyunu

ExoGears 2

2.11
ios
ExoGears 2
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
YORUM YAZ
Erkan Calp
Erkan Calp

Galaksinin en güçlü askeri olmak için mücadele edin.

ExoGears 2, iPhone ve iPad cihazlarda oynanabilen onlarca robot dövüş oyunundan biri. İster teke tek isterseniz de ikili takım halinde gerçek zamanlı olarak galaksinin en güçlüsü olmak için savaşıyorsunuz. Tamamen ücretsiz ve grafikleri şahane olan bu dövüş oyununa bir şans verin derim.

Oyunda filmlerde gördüğümüz özel kostümlü karakterlerle uzay savaş arenalarında mücadeleye giriyorsunuz. Sadece karakterlerinizi değil, uzay geminizi de geliştirebiliyorsunuz. Daha da güzeli; düşmanlarınızdan düşen parçalarla sizi robot gibi gösteren kostümü yenileyebiliyor, yeni yetenekler kazandırabiliyorsunuz.

ExoGears 2 Özellikleri:

  • Binlerce parça ve yükseltmeyle mekanik savaşçınızı özelleştirin.
  • Büyük bir silah cephaneliğini ve yeteneklerinizi kullanarak kendi eşsiz dövüş stratejilerinizi oluşturun.
  • Geminizi büyütün ve ekibinizi eğiterek yeteneklerini geliştirin.
  • Galaksiyi keşfe çıkarak yeni dünya ve yerleri keşfedin.
  • Yanınıza sizinle birlikte savaşacak oyuncular alın.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Windows 10 WiFi Sorunu Çözümü NASIL YAPILIR Windows 10 WiFi Sorunu Çözümü
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
İngiltere, Teknoloji Mağdurları İçin Robot Vergisi Toplayacak TEKNOLOJİ İngiltere, Teknoloji Mağdurları İçin Robot Vergisi Toplayacak
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?