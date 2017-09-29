ExoGears 2, iPhone ve iPad cihazlarda oynanabilen onlarca robot dövüş oyunundan biri. İster teke tek isterseniz de ikili takım halinde gerçek zamanlı olarak galaksinin en güçlüsü olmak için savaşıyorsunuz. Tamamen ücretsiz ve grafikleri şahane olan bu dövüş oyununa bir şans verin derim.

Oyunda filmlerde gördüğümüz özel kostümlü karakterlerle uzay savaş arenalarında mücadeleye giriyorsunuz. Sadece karakterlerinizi değil, uzay geminizi de geliştirebiliyorsunuz. Daha da güzeli; düşmanlarınızdan düşen parçalarla sizi robot gibi gösteren kostümü yenileyebiliyor, yeni yetenekler kazandırabiliyorsunuz.

ExoGears 2 Özellikleri: