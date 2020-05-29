Exos Heroes

Exestruk imparatorun kayıp kılıcı ve antik ejderhanın lanetini aramak için büyük maceraya atılın. Exos Kıtası'nın barışını tehdit eden şeytani güçlerle yüzleşin. Maceraya gitmek için derin bir uykudan uyandıran antik Zeplin'e bin: Airships'in gökyüzünde dolaştığı mistik fantezi diyarına hoş geldiniz.

Zeplin kaptanı olun ve geniş dünyayı hissedin. Bu orijinal RPG'de antik ejderha Bitru ve hazine avcısı Zeon'a katılın, büyüleyici hikayeyi gözünüzün önünde izleyin. Güçlü düşmanlara karşı savaşmak için Yokais veya insanların gücünü kullanın. Farklı savaş kombinasyonlarıyla çeşitli stratejiler geliştirin.

Efsaneye göre dünyanın bir zamanlar zifiri karanlıktı, var olan tek şey büyük bir ejderhaydı. Sonsuzluk dev ejderha tarafından insanlara verildi ama özgürlükleri yoksun bırakıldı. Umut arayışına girdiler ve "Vendacti" adında bir şövalye kadere karşı savaşmaya kararlı.