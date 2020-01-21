Extraordinary Ones

Kahramanlar, savaş takımları ve büyülü eşyaları ile donatılmış sıcakkanlı ve enerjik bir okulun savaş alanına vardılar. İki takım birbirlerinin kulelerini yok etmek ve nihayetinde üs kurmak için bir savaşta bir meydanda fırlatıyor. Diğer takımın üssünü ilk yok eden kazanır.

Geleneksel MOBA'ların sıkıcı, duygusuz kahramanlarına elveda deyin ve heyecan verici kişiselleştirilmiş kahramanlarınızı karşılayın. Oyuncular savaş yeterliliklerini geliştirerek, başarıların kilidini açarak, kahramanla ilgili öğeleri toplayarak ve gizli içeriğin kilidini açmak için kahramanlarla yakınlıklarını artırabilir.

Oryantal mitoloji, modern kolejler ve anime tabanlı 34'ten fazla kahraman yer alıyor. Karakter özellikleri gelişmiştir ve bazı "Gen Z" unsurlarını birleştirerek oyunculara kalıp kırma çizgi stili ile dolu bir oyun sunuluyor.



