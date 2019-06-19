F1 Manager'ı oynayın ve pistin patronu olun! Kontrolü ele alın, büyük çağrıları yapın ve dünyadaki en iyi F1 ekibi olmak için yarış stratejisinde uzmanlaşın.

Yarış sürücülerinize her şeyi riske atmalarını ve oyuna devam etmelerini ya da uzun oyunu oynamasını ve final turunda zafer kazanmasını emredin. Çarpıcı grafikleri ile her zamankinden daha etkili olan F1 Manager'da tüm devreleri, takımları ve sürücüleri göreceksiniz.

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen ve Daniel Ricciardo dahil olmak üzere 2019 FIA Formula One Dünya Şampiyonasında bulunan tüm pilotları barındıran F1 Manager'da en iyi F1 takımını oluştur ve oyuncuları gerçek zamanlı 1v1 yarışlarında düelloya davet et.

F1 Manager Özellikleri