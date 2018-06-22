F1 Trading Card Game 2018, Formula 1 hayranları için hazırlanmış kart yarış oyunu. Resmi lisanslı F1 oyunu diyebilirim. Formula 1 araçlarından pistlere her şey gerçek. Formula 1 yarış tutkunları arasındaysanız, online kart oyunlarını da seviyorsanız iOS platformunda ücretsiz indirilebilir olan bu yapımı oynamanızı isterim.

F1 yarışlarını kaçırmayanların favori mobil oyunlarından biri olacağını düşündüğüm F1 Trading Card Game, kart toplama, takas yapma ve yarışma üzerine kurulu. F1 yarışçıları, araçlar, takımlar, pistler, yarış yerleri, pit mürettebatından oluşan kartları toplayıp dünya genelinde oyuncularla yarışa giriyorsunuz. Yarıştıkça yeni kartların sahibi oluyor, dilerseniz diğer oyuncularla kart alışverişine giriyorsunuz. Kartlarınızı birleştirip daha güçlü kartlar elde edebiliyorsunuz. Her gün ücretsiz hediyeler de dağıtılıyor.