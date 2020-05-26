Heyecan verici bir oyun olarak hem Android hem de iOS platformu oyuncularına sunulan Fabulous ile modanın kalbini hissedeceğiz.

Moda dünyasına giriş yapacağımız oyun da genç ve güzel bir tasarımcı olan Angel’ın New York Moda Haftası’na damga vurmasına yardımcı olacağız.

Birbirinden farklı tasarımlar ile dünyanın farklı noktalarında insanlara ulaşmaya çalışacağımız yapımda seviye sistemi yer alacak. Farklı zorluklara sahip olan bu seviyelerde benzersiz tasarımları hayata geçirmeye çalışacağız.

Mağazalar açarak yaptığımız tasarımları hayata geçirmeye çalışacağımız oyun içerisinde Angela ile Holywood merdivenlerinde adım atacak, onun dünyaca ünlü bir moda tasarımcısı olmasını sağlayacağız.

Günlük görevler ile çeşitli ödüllerde elde edebileceğimiz yapım da tasarımcılığın piri olarak anılmaya çalışacağız.