FaceApp (iOS), App Store'daki en popüler yüz değiştirme uygulaması. iOS platformunda yaşlandırma programı olarak öne çıkıyor ancak gençleştirme, güzelleştirme, saça ekleme ve stilini değiştirme, gülümseme ekleme (selfie fotoğraflarda gülümseyemenler için) gibi birçok düzenleme de yapabiliyorsunuz. iOS'da en çok indirilen yüz değiştirme uygulaması benzerlerinden çok daha etkili sonuçlar veriyor. Üstelik değişiklikleri tek dokunuşla uygulayabiliyorsunuz.

iPhone’unuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz yüz değiştirme uygulamalarından biri olan FaceApp’i farklı kılan nokta; yüz formunu değiştirirken yapay zeka teknolojisinden destek alması. Bu sayede az önce de söylediğim gibi diğer uygulamalara nazaran daha güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. FaceApp ile yüzünüze yapamayacağınız şey yok. Fotoğraflarda gülmeyi beceremiyorsanız gülümseme ekleyebilir, daha genç veya daha yaşlı halinizi merak ediyorsanız tek dokunuşla görebilir, cinsiyet değiştirme ile kız/erkek olsaydınız nasıl görünürdünüz? sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

FaceApp iOS Uygulaması Özellikleri