Facetune - Selfie Photo Editor, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz işlevsel bir fotoğraf düzenleme uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Harika fotoğraflar elde etmenize yardımcı olan uygulama ile fotoğraflarınızdaki tüm kusurları ortadan kaldırabiliyorsunuz. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulama ile harika fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Fotoğraf düzenlemeyi sevenlerin beğenerek kullanabileceğini düşündüğüm Facetune - Selfie Photo Editor, sizleri bekliyor. Cildinizi gençleştirebileceğiniz, yüzünüzü dilediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz ve daha pek çok fotoğraf hilesine başvurabileceğiniz bir ortam sunan uygulama sizleri bekliyor. Ayrıca kızlara yönelik bir sürü özelliğe sahip olan Facetune - Selfie Photo Editor uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

Güçlü bir uygulama olarak nitelendirebileceğim uygulama aynı zamanda basit bir kullanıma sahip. Bu tarz bir uygulama arıyorsanız Facetune - Selfie Photo Editor sizleri bekliyor. Saniyeler içerisinde fotoğraflarınızı düzenleyip sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz uygulamayı beğenerek kullanabileceğinizi de söyleyebilirim.

Facetune - Selfie Photo Editor uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.