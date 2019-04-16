Yepyeni ürünler üreten büyük bir fabrikanın patronu olmaya hazır mısın? Makinelerinizi yükseltin ve çeşitli ürünler üretin. Yöneticileri işe alın ve fabrikayı otomatikleştirin. Bu sayede sizin yerinize çalışanlar uğraşacak. İşinizi genişletin ve daha fazla para kazanın.

Kolayca para kazanacağınız bu fabrika ile milyarderliğe adım atacaksınız. Fabrika simülasyonunu yönetmek için ilk işiniz patron olmak. Mobilya, akıllı telefon ve araba gibi 90'dan fazla üretilebilir üründen birini seçin. Çevrimdışıyken bile para kazanın, kazandığınız bu paraları daha sonrasında makine veya yönetici almak için kullanın. Genel sınıftan efsane sınıfına kadar 20 farklı makine türünü kullanacak ve her gün yeni ürünler üreteceksiniz.

Factory Inc Özellikleri