Faily Brakes 2

Phil Faily asla mola alamıyor. Bu kez arabasının gaz pedalı zemine sıkıştı ve yaklaşmakta olan trafik, tepeler, tüneller, trafik kavşakları ve kuyrukta bekleyen polisler arasında manevra yapmaya çalışırken aynı zamanda araç hızlanıyor.

Çok fazla tepe, heyecan ve hatalı sürmeleriyle bu mobil oyun dünyasının beklediği bir sonraki Faily Brakes deneyimini sunuyor. Dağlara doğru yol alırken otomobil meraklısı Phil Faily aniden frenleme hatası yaşayarak gaz pedalını sıkıştırdı. Artık frene basmak işe yaramıyor.

Bu fizik tabanlı araba oyununda kaktüsler, kayalar, trafik ve kaçaklar gibi tehlikeli bölgelerden kaçmak için sonsuz dağlık alanda manevra yapmalısınız. Çok çeşitli araç özelleştirmeleri sayesinde aracınızın performansını, boyasını, tekerleklerini, antenini ve hatta plakasını yükseltin.

Yıkılabilir araçlar: Arabalar artık tamamen çarpmadan bir miktar hasar alabilir. Kapıların açıldığını ve arabanın kaputunun uçtuğunu görün.