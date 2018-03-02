Falcon Valley Multiplayer Race, kuş yarışı, kuş uçurma, kuş simülasyonu oyunlarından hoşlananların keyif alarak oynacağı bir yapım. Animasyonların ön plana çıkarıldığı detaylarla dolu muhteşem görseller sunan online kuş yarışı oyununda sadece şahinler uçuyor. Çöl vadisinde uçmaya hazırlanın!

Falcon Valley, adından da anlayacağınız üzere şahinlerin yarıştığı, sadece online oynanabilen bir mobil oyun. Bir yarışa en fazla üç oyuncu katılabiliyor. Kanatlarınızı sürekli çırparak hızlı uçuşu sağlıyorsunuz. Sağa sola çarpmanız durumunda sadece hızınız kesiliyor, yarıştan çekilmiyorsunuz. Yarış boyunca gelişigüzel serpiştirilmiş değerli taşları toplamanız da önemli. Bu taşlarla farklı uçuş stillerine sahip yeni şahinlerin oyuna dahil olmasını sağlıyor, yükseltme ve özelleştirme öğelerinin kilidini açıyorsunuz.

Çok oyunculu yarış oyununda kişi listenize eklediğiniz rakiplerle yarışma, Facebook arkadaşlarınızla yarışma şansına sahipsiniz. Davet usulü özel yarışlar da düzenleyebiliyorsunuz.