Familonet uygulaması ile iOS cihazlarınızdan istediğiniz kişilerle anlık konumunuzu paylaşabilirsiniz.

Özellikle ebeveynlerin mutlaka kullanması gereken uygulamalardan biri olan Familonet, çocuklarınızın güvenliğini sağlamak adına atabileceğiniz adımlardan biri olabilir. Çocuklarınızın güvende olduğundan emin olmak için nerede olduklarından haberdar olmak isteyebilirsiniz. İşte bu noktada devreye giren ve onların nerede olduklarını canlı olarak izlemenize izin veren Familonet uygulamasında, belirlediğiniz alana gittiklerinde ya da oradan ayrıldıklarında uyarı bildirimleri de alabiliyorsunuz.