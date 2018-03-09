Familonet uygulaması, belirlediğiniz kişilerle konum paylaşımı yapabilmenize olanak sağlıyor.
Familonet uygulaması ile iOS cihazlarınızdan istediğiniz kişilerle anlık konumunuzu paylaşabilirsiniz.
Özellikle ebeveynlerin mutlaka kullanması gereken uygulamalardan biri olan Familonet, çocuklarınızın güvenliğini sağlamak adına atabileceğiniz adımlardan biri olabilir. Çocuklarınızın güvende olduğundan emin olmak için nerede olduklarından haberdar olmak isteyebilirsiniz. İşte bu noktada devreye giren ve onların nerede olduklarını canlı olarak izlemenize izin veren Familonet uygulamasında, belirlediğiniz alana gittiklerinde ya da oradan ayrıldıklarında uyarı bildirimleri de alabiliyorsunuz.
Aile, arkadaşlar vb. gruplar oluşturarak bu gruplarda yer alan üyeleri takip edebileceğiniz Familonet uygulamasını, kalabalık arkadaş toplantılarını planlarken de kullanabilirsiniz. Kimin nerede olduğunu tek tek sormak yerine harita üzerinden izleyerek büyük kolaylık sağlayabileceğiniz uygulamada, grup üyelerinden herhangi biri yardıma ihtiyaç duyarsa Panik butonunu kullanarak diğer üyelerden yardım isteyebiliyor. Bunun yanında, iletişim için mesajlaşma özelliğini de sizlere sunan Familonet uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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