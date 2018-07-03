Fans Rush, futbol sahasına inip güvenlik görevlilerinden kaçtığınız ilginç bir mobil oyun. Futbol oyunlarını seviyor ancak klasik maç yapmak artık keyif vermiyorsa bu oyun hoşunuza gidebilir. Ketchapp’ın yorumladığı futbol oyununu kesinlikle oynamalısınız. Tamamen ücretsiz ve internet bağlantısı gerektirmiyor.

Sadece 136MB yer kaplayan piksel görselli futbol oyununda maçın en heyecanlı anında tribünde kalamayıp sahaya inen fanatiklerin yerine geçiyorsunuz. Futbol hastası olarak tek düşünceniz desteklediğiniz takımın oyuncularıyla tanışmak, en azından onları yakından görebilmek. Tabii ki; güvenlik görevlileri sayesinde bu mümkün olmuyor. Onlarca güvenlik görevlisi başınıza üşüşüyor. Bu noktada bitmek bilmeyen koşuşturmaca başlıyor. Güvenlik görevlilerine yakalanmadan sahayı turlamak epey zor. Sahayı bütünüyle göremediğinizden ve sayılarını bilemediğinizden her an karşınıza bir güvenlik gücü çıkabiliyor. Bu arada sahanın alt noktasındaki sarı bar birden hızlanmanızı sağlıyor. Fazla sayıda güvenlik görevlisini atlatmak için kullanabileceğiniz bu bar ara ara doluyor.