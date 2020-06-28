Hem Android platformunda hem de iOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Fantashooting 2015 yılından bu yana güncelleme almadan yayın hayatına devam ediyor.

Arcade oyunu olarak lansmana çıkan ve günümüzde de oynaması ücretsiz olan başarılı yapım yayınlandığı dönem sık sık güncellemeler almış ve milyonlara ulaşmıştı.

Günümüzde de başarılı gidişatına kaldığı yerden devam eden oyun da birbirinden farklı karakter seçenekleri yer alıyor. Oyuncular tarzlarına uygun karakteri seçerek çeşitli aksiyon dolu savaşlara dahil olacaklar.

Her karakterin kendine has bir yeteneği yer alırken oyuncular seçtikleri karakterleri geliştirerek oyun içerisinde daha etkili bir konuma da yükseltebilecekler.

4.5 olarak değerlendirilen başarılı yapım milyonları çevresinde toplamaya devam ediyor.