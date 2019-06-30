Faraway: Tropic Escape'te tropik bir hayal içerisinde kurulmuş karmaşık ve zorlu bulmacalarla dolu ya da öyle görünen yepyeni bir maceraya çıkın. Bu zorlu bulmacalar, muhteşem manzara ve harika bir hikaye ile dolu yeni bir odadan kaçış deneyimi.

Katatonik bir durumdan uyandıktan sonra, kızınız Una tarafından harekete geçirilen ve yaklaşmakta olan kıyameti önlemek için bir yolculuğa çıktınız. Nedenini bilmiyorsunuz, ancak cevap Faraway’de olmalı, ancak değerli olanlar bunu görülebilir.

Kayıp notlarla, bu engin zorlukların ötesine geçen selefinizi takip edebilirsiniz. Belki de bulmacaları çözmenin ipucu geçmişte yatıyor ve bulmacaları çözmek geleceği korumanın tek yoludur?

Kaçış bulmacalarıyla dolu 18 zengin bölümü, ve başladığınız andan itibaren sizi büyüleyecek bir 3B dünyasını keşfedin. Döndürün, bakın ve zihninizin sınırlarını zorlayacak bulmacaları ve mekanizmaları keşfedin.