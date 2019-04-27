Farklı renklerde onlarca balonu patlatarak balonların içinde hapsolmuş sevimli civcivleri kurtarabileceğiniz Farm Bubbles, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Canlı grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, havada asılı kalan farklı renklerdeki balonları patlatarak civcivleri kurtarmak ve seviye atlayarak daha zor bölümlerin kilidini açmaktır. Yerde bulunan bir horoz ile balonlara top fırlatarak patlatmalı ve balonlarla aynı renk topları kullanmalısınız. Balonlara zıt renkte toplar fırlatırsanız balonları patlatamaz ve toplarınızı boş yere harcamış olursunuz.

Oyun içerisinde kırmızı, mavi, yeşil, sarı, pembe gibi onlarca top ve balon bulunmaktadır. Sınırlı sayıdaki topları kullanarak tüm balonları patlatmalı ve civcivleri kurtararak yeni seviyelere atlamalısınız. Eğlenceli bölümleri ve stres giderici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

1 milyondan fazla oyun severin keyifle oynadığı Farm Bubbles, mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ücretsiz bir oyun olarak ön plana çıkıyor.