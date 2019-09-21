Sparkling Society - Farm Games & Paradise Tycoon imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Farm Dream ile bizleri oldukça sürükleyici bir çiftçilik deneyimi bekliyor olacak.

Klasik oyunlar arasında yer alan ve günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden yapım üç farklı platformda oynanıyor. Android, iOS ve Windowsphone telefon ve tabletler de oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapımda oyuncular kendilerine ait bir kasaba ve çiftlik kurmaya çalışacaklar.

Oldukça zengin bir içerik kalitesine sahip olan yapımda oyuncular farklı hayvanlar besleyebilecek, tarlalar ekip biçebilecek, kasabalarından kira toplayabilecek ve çevrimiçi olarak diğer oyuncular ile ticaret yapabilecekler.

Basit oynanışı ile her kesimdem oyuncuyu etrafına toplayan yapımda evcil hayvanlarımızı besleyebilecek, süt ve yumurtalarından faydalanabilecek ve ticaret gerçekleştirebileceğiz. Tavuk, inek, koyun gibi hayvanlar oyun içerisinde yer alacak.