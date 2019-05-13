Birbirinden sevimli onlarca çiftlik hayvanını besleyebileceğiniz ve farklı çiftlik sahiplerine satarak para kazanabileceğiniz Farm Factory, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan eğlenceli bir oyundur.

Basit ve bir o kadarda eğlenceli grafikleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, kendi çiftliğinizi kurarak farklı hayvanlar beslemek ve hayvanları satışa hazır hale getirmektir. Hayvanların üzerine basılı tutarak saman ve ot yığınlarının yanına götürebilirsiniz. Onları düzenli bir şekilde otlatarak gelişmelerini hızlandırabilir ve daha erken satışa sunabilirsiniz. Geliştirdiğiniz hayvanları bir kamyona yükleyerek talep edilen bölgelere sevk edebilir ve satışlardan yüklü miktarlarda para kazanarak yolunuza devam edebilirsiniz. Sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir çiftlik yönetme oyunu sizleri bekliyor.

Çiftliğinize besleyebileceğiniz koyun, kuzu, keçi, horoz, tavuk, civciv, inek ve daha 50’den fazla hayvan çeşidi bulunmaktadır. Hayvanların ihtiyaçlarını gidererek satışa hazır hale getirebilir ve farklı bölgelere sevk edebilirsiniz.

Simülasyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Farm Factory, binlerce oyuncu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.