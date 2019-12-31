Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız Farm Invasion USA, mısır tarlalarını talan etmeye çalışan uzaylı ordusuna karşı savaşarak tarladaki mısırları kurtarmak için mücadele edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, traktör ve biçerdöver gibi dev araçlardan yararlanarak tarladaki uzaylıları püskürterek mısırları toplamaktır.

Mavi renge ve ilginç görünümlere sahip yüzlerce uzaylıya karşı savaşarak tarlanızı korumalı ve mısırları toplamalısınız. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunun temel mantığı tarlaya baskın yapan ve mısırları talan etmek için harekete geçen yüzlerce uzaylıyı püskürtmek için çeşitli araçlardan yardım almak ve maksimum mısırı kurtararak seviye atlamaktır.

Ücretsiz olarak hizmet veren ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Farm Invasion USA, gün geçtikçe daha fazla oyuncunun ilgisini çeken bağımlılık yapıcı bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.