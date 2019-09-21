Klasik oyunlar arasında yer alan ve günümüzde ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Farm Island 1 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip.

Herhangi bir internet bağlantısına gerek duyrmadan oynanabilen Farm Island ile oyuncular hem çiftçilik yapacak hem de tatil köyü kuracaklar. Rengarenk ekipmanların ve zengin içeriğin yer aldığı yapımda oyuncular binalar inşa edecek, çevreyi düzenleyebilecek, ekinler ekerek gelirler elde etmeye çalışacaklar.

Hayvan besleyebileceğimiz oyunda tarlalara çeşitli mahsuller ekerek onları müşterilere satacağız ve para kazanacağız. Buna ek olarak turistleri de tatil köyümüze çekerek eğlenceli anlar yaşayabilecek ve onlardan da paralar kazanabileceğiz. Her iki platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapımda farklı karakterler de yer alacak.

Mobil platformun ünlü isimleri arasında yer alan Foranj tarafından geliştirilen ve yayınlanan Farm Island tamamen ücretsizdir.