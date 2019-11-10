Mobil rol oyunları arasında yer alan Farm Tribe 3 ile bildiğiniz çiftçilik oyunlarını unutmaya hazır olun!

Android ve iOS platformları için CrioGames Ltd tarafından geliştirilen ve yayınlanan Farm Tribe 3 ile online olarak arkadaşlarınızla çiftçilik yapacaksınız. Klasik çiftçilik oyunlarını oyunculara unutturacak olan yapımda oyuncular internet bağlantısına ihtiyaç duyacaklar.

Koop olarak arkadaşlarımızla birlikte çiftlikte çalışacağımız oyunda birbirinden farklı görevleri başaracak, enfes bir çiftçilik deneyimi yaşayacağız. Çiftliğimizde hayvanlar besleyebilecek, tarla ekip biçebilecek, şaşırtıcı karakterler ile tanışacak ve gerçek zamanlı bir çiftçilik deneyimi yaşayacağız.

100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım iki farklı platformda aynı içeriklere sahip.

Sürükleyici yapısı ile oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran mobil rol oyunu Google Play üzerinde 4.5 olarak değerlendirildi.