Tarlaya gir, toplayabildiğin kadar topla ve bu eşsiz yılan yetiştirme oyununda diğer çiftçilerden kaynakları çal. Şehirdeki en iyi çiftçi olmak için yeni kaynakları ve seviyeleri topla ve aç.

Tarladayken bir Farmers.io oyuncusu olarak sınırların dışına çıkmamaya çalışın yoksa kaybedersiniz. Daha fazla hasat daha fazla başarı demektir! Çiftçiler için geliştirilen bu hasat oyununu seveceksiniz! Çiftçilik oyunlarını seviyorsanız Farmers.io'ya şans vermelisiniz!

En iyi kırsal yaşamın acele ve karmaşasından gerçek bir dokunuş deneyimlemek ister misiniz? Şimdi bu çiftçilik oyunuyla tutkunuzu güçlendirin. Gerçek tarımı araştırmaya devam edin Bu oyun sizi sebze ve meyve yetiştirebileceğiniz şehirlerin egzotik kırsal bölgelerine götürür. Şehrin robotik hayatını bir süreliğine bırakın ve doğaya yakınlaşma şansını yakalayın.