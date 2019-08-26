Farmville 3, iOS işletim sistemine sahip iPhone ve iPad cihazlarınızda oynayabileceğiniz ücretsiz bir çiftlik simülasyonudur.

Ortalığı kasıp kavuran Farmville efsanesi uzun bir aradan sonra Farmville 3 oyunu ile devam ediyor. Bir zamanların efsane oyunu olarak nitelendirebileceğim Farmville oyununda kendi sanal çiftliğinizi yönetiyor ve elde ettiğiniz mahsulleri satarak para kazanıyordunuz. Farmville 3 oyununda da yine benzer mantık ile bir oyun deneyimi yaşamaya devam ediyorsunuz. Çok daha etkileyici görselleri ve atmosferiyle dikkat çeken oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Serinin ilk oyunlarına nazaran çok daha gelişmiş bir yapıda karşımıza çıkan oyunda yine kendi sanal çiftliğinizi yönetiyorsunuz. Hayvancılıktan tarımcılığa kadar pek çok farklı alanda becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda boş zamanlarınızı keyifli bir şekilde değerlendirebiliyorsunuz.

Sürekli ollarak çiftliğinizi geliştirebildiğiniz oyunda heyecan durmak bilmiyor. Tüm zamanların en iyi çiftlik oyunu sloganıyla yayınlanan oyun yine Zynga'nın en iyi işlerinden bir tanesi. Eğer Farmville hayranıysanız bu oyunda da büyük bir keyif alabileceğinizi söyleyebilirim.

Farmville 3 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.