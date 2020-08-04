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Fast Driver 3D 10.9 (ios)
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Fast Driver 3D

10.9
ios
Fast Driver 3D
ÜCRETSİZ
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Harika bir mobil yarış oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Fast Driver 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil oyundur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil oyun olan Fast Driver 3D oyununda zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Zorlu parkurları tamamlamak için mücadele etmeniz gereken oyunda engelleri aşarak ilerlemeye çalışıyorsunuz. Renkli görsellerin ve bağımlılık yapıcı etkinin yer aldığı oyunda reflekslerinizi de sınayabiliyorsunuz.

Farklı araçların kilitlerini açarak daha farklı bir deneyim de yaşayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. 

Fast Driver 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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