Fatch uygulaması ile iOS cihazlarınızdan kendinize yeni bir arkadaş bulabilir ve hemen sohbete başlayabilirsiniz.

Arkadaş edinmekte zorlanıyorsanız ve bu konuda biraz çekingen olduğunuzu düşünüyorsanız, Fatch uygulaması sizi bu dertten kurtaracağını düşünüyorum. Yakınınızda bulunan kişilerin fotoğraflarını ve profillerini inceleyerek ister beğenebiliyor isterseniz de geçebiliyorsunuz. Eğer karşınızdaki kişi de sizi beğenirse mesajlaşmaya başlayabiliyorsunuz.