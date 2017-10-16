Fatch uygulaması ile kendinize yeni bir arkadaş bulabilir ve hemen sohbete başlayabilirsiniz.
Fatch uygulaması ile iOS cihazlarınızdan kendinize yeni bir arkadaş bulabilir ve hemen sohbete başlayabilirsiniz.
Arkadaş edinmekte zorlanıyorsanız ve bu konuda biraz çekingen olduğunuzu düşünüyorsanız, Fatch uygulaması sizi bu dertten kurtaracağını düşünüyorum. Yakınınızda bulunan kişilerin fotoğraflarını ve profillerini inceleyerek ister beğenebiliyor isterseniz de geçebiliyorsunuz. Eğer karşınızdaki kişi de sizi beğenirse mesajlaşmaya başlayabiliyorsunuz.
Benzer diğer uygulamalarda olduğu gibi eşleşme zorunluluğu olmayan uygulamada, beğendiğiniz kişilere direkt mesaj atabiliyor ve sohbeti başlatabilirsiniz. Sizi beğenen kişileri görebileceğiniz ve istediğiniz kişiye kalp göndererek dikkatini çekebileceğiniz uygulamada, profilinizi sizi en iyi anlatacak şekilde hazırladığınızda arkadaş bulabilmeniz de bir o kadar kolay oluyor. Eğer siz de kısa sürede arkadaş bulmak ve onlarla sohbete başlamak istiyorsanız Fatch uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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