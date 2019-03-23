Mobil oyunlar arasında strateji kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Fate of the Pharaoh, Mısır’a krallık yapabileceğiniz ve ülkeyi eski ihtişamlı günlerine geri döndürebileceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, işgalcilerle savaşarak ülkeyi onların elinden kurtarmak ve şehirleri geliştirmektir. Eski ihtişamından eser kalmayan Mısır’a krallık yaparak, ülkeyi yönetmeli ve yeni bir düzen oluşturmalısınız. Tekrardan bağımsızlığınızı ilan etmeli ve ülkeyi geliştirerek eski günlerine döndürmelisiniz. Stratejik hamlelerin ve savaşların yer aldığı sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Şehirlere çeşitli üretim ve ticaret alanları inşa ederek ekonomiyi düzeltebilirsiniz. Halktan vergi toplayarak ülkeyi daha kolay yönetebilirsiniz. Ayrıca timsah ve yılan gibi yaratıklarla savaşarak altın kazanabilirsiniz.

Android, İOS, Windows sürümleri ile farklı platformlarda oyun tutkunlarının hizmetine sunulan ve yüz binlerce oyuncu tarafından tercih edilen Fate of the Pharaoh, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz ve stratejik savaşlar yaparak ülkenizi geliştirebileceğiniz kaliteli bir oyundur.